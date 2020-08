Mit dem Magic Keyboard für das iPad Pro hat Apple ein überzeugendes Produkt auf den Markt gebracht (hier unser Test). Bis auf ein paar Abzüge in der B-Note kann uns das Magic Keyboard überzeugen. Die wenigen Kritikpunkte könnte Apple bereits mit dem Nachfolger ausbessern. So gibt uns Tech-Analyst und Vollzeit-Leaker Komiya einen Hinweis auf neue Features des Magic Keyboard 2.

Aktuell ist das Magic Keyboard für das 11 Zoll und 12,9 Zoll iPad Pro 2020 erhältlich. Gleichzeitig ist es mit dem 2018er iPad Pro Modell „rückwärtskompatibel“.

Nun meldet sich Leaker Komiya per Twitter zu Wort und spricht davon, dass Apple das Magic Keyboard 2 mit einem neuen Trackpad ausstatten wird, das druckempfindliche Berührungen (Force Touch) unterstützt. Außerdem soll das Magic Keyboard 2 eine ESC-Taste und Funktionstasten bieten.

Magic Keyboard 2

New Trackpad supporting force touch

Esc (and F keys) for only 12.9”

— Komiya (@komiya_kj) August 30, 2020