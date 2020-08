Nachdem IKEA letzte Woche überraschend den überfälligen Deutschland-Start seiner TRÅDFRI Steckdose angekündigt hatte, ist das Produkt nun endlich auch online verfügbar. Die HomeKit kompatible Steckdose kostet 9,75 Euro und setzt ein IKEA-Gateway voraus.

HomeKit-Steckdose für 9,75 Euro

Mit der TRÅDFRI Serie hat IKEA schon länger sein eigenes Smart-Home-Sortiment im Programm, das Lampen, Sensoren und andere smarte Geräte beinhaltet. Jetzt bietet das Einrichtungshaus endlich auch die zugehörige Steckdose der Serie in Deutschland an. Dass wir so lange auf die Einführung warten mussten, lag an einen verlängerten Zulassungsprozess. Nun hat die funkgesteuerte Steckdose mit HomeKit-Kompatibilität erfolgreich die letzte Hürde genommen.

Nachdem die ersten IKEA Stores bereits letzte Woche die TRÅDFRI Steckdose in ihr Programm aufgenommen hatten, steht das Produkt ab sofort auch im Online-Shop des Einrichtungshauses zum Verkauf. Mit einem Verkaufspreis von 9,75 Euro dürfte sie die günstigste HomeKit-Steckdose sein, die direkt in Deutschland gekauft werden kann.

Die Verbindung erfolgt über das TRÅDFRI Gateway, welches gerade bei IKEA für 19,50 Euro im Angebot ist. Regulär kostet die Zentrale 29,24 Euro. Neben Apple HomeKit und Amazon Alexa wird auch der Google Assistant unterstützt. Zudem bietet IKEA ein Bundle mit einer Fernbedienung für 14,62 Euro an.