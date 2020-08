Vielleicht kennt ihr noch das Minispiel Music Quiz auf dem klassischen iPod, bei dem man erraten musste, welcher Song gerade abgespielt wird. Nun steht ein Comeback der beliebten Funktion an. So berichtet 9to5Mac, dass uns Apple mit iOS 14 wieder auf die musikalische Probe stellen wird.

Music Quiz als Kurzbefehl

Auf dem iPod spielt Music Quiz eine Reihe von Liedern im Zufallswiedergabemodus ab und bietet fünf verschiedene Optionen, aus denen man auswählen kann, welches Lied gerade abgespielt wird. Je schneller man die richtige Antwort auswählt, je mehr Punkte gibt es. In der neuen Version kann das Spiel als Siri-Kurzbefehl gespielt werden. Eine Verbesserung in der Neuauflage ist die Möglichkeit, die Spielergebnisse mit Freunden in sozialen Netzwerken zu teilen, was mit der ursprünglichen Veröffentlichung natürlich nicht möglich war.

Apples Kurzbefehle App bieten eine schnelle Möglichkeit, Aufgaben mit Apps durch Tippen mit dem Finger oder Fragen an Siri zu erledigen. Mit der App können persönliche Kurzbefehle mit mehreren Schritten aus einer bevorzugten App erstellt werden. Apple bietet bereits eine Vielzahl von vorgefertigten Kurzbefehlen an, wozu nun auch das neue Music Quiz gehört.

Das Spiel ist innerhalb von iOS 14 und iPadOS 14 in der Kurzbefehle App verfügbar und kann im Tab „Meine Kurzbefehle“ unter dem Suchbegriff „Music Quiz“ gefunden werden. Nutzer müssen außerdem den Kurzbefehle-Zugriff auf ihre Apple Music Bibliothek autorisieren, damit die Fragerunde funktioniert.