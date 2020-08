Vodafone verzeichnet am heutigen Tag einen sportlichen Neuzugang. Das Düsseldorfer Unternehmen hat bekannt gegeben, dass DAZN ab sofort über GigaTV zur Verfügung steht. Hier findet ihr alle Infos zu DAZN.

Vodafone hat bekannt gegeben, dass das Streaming-Angebot auf seiner TV- und Entertainment-Plattform GigaTV erweitern wird. DAZN ist ab sofort als App verfügbar – und zwar für Kabel-TV-Kunden auf der „GigaTV 4K Box“ sowie auf der Streaming-Box „GigaTV Net“ für Kunden, die TV- und Videoinhalte ausschließlich über das Internet abrufen.

DAZN hat sich in den letzten Jahren zu einem bedeutsamen Sport-Streaming-Dienst entwickelt. Die Bundesliga, UEFA Champions League, die spanische LaLiga sowie US-Sport aus der NBA, NFL oder MLB und vieles mehr stehen bereit.

DAZN-Kunden meldeen sich mit ihren Zugangsdaten direkt auf der „GigaTV 4k Box“ auf dem Startbildschirm oder in der Videothek in der Rubrik „Streaming Services“ an. Wer die android-basierte Streaming-Box „Giga TV Net“ nutzt, lädt sich die DAZN-App über den Google Play Store herunter und startet DAZN anschließend über das App-Menü.

Insbesondere Fußball-Fans werden in den kommenden Jahren ihre Freude an DAZN haben:

In der kommenden Bundesliga-Saison erleben Fußball-Fans zum Beispiel die Bundesliga am Freitag, Sonntagmittag und Montag live und im Re-Live auf DAZN, dazu gibt es die Highlights aller Spiele auf Abruf. In der UEFA Champions League können sich Fans auf 110 von 138 Spielen live und exklusiv in voller Länge bei DAZN freuen.

Ab der übernächsten Saison wird es sogar noch besser: DAZN überträgt dann den kompletten Bundesliga-Freitag und -Sonntag live und exklusiv – also zwei von drei Bundesliga-Tagen pro Woche. Zusätzlich können sich Fußball-Begeisterte ab 2021/22 auf nahezu die komplette UEFA Champions League live und exklusiv bei DAZN freuen. Alle Mittwochsspiele und bis auf eine Partie pro Woche alle Dienstagsspiele – von den Playoffs bis zum Finale. Dazu die Konferenz und die Highlights aller Spiele. Nur bei DAZN kann man so viel Premium-Fußball an einem Ort erleben.