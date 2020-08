Zattoo hat seinen TV-Streaming-Report 2020 veröffentlicht. Die Kurzzusammenfassugn: Die Deutschen schauen immer öfter Fernsehen über Internet.

Fernsehen über Internet ist heute in Deutschland eine attraktive Alternative zu klassischen Empfangswegen wie Kabel oder Satellit. Der Report, der auf einer Umfrage unter 1.000 Onlinern in Deutschland durchgeführt wurde, hält ein paar interessante Aspekte bereit.

32 Prozent aller Internetnutzer in Deutschland nutzen in über der Hälfte ihrer Fernsehzeit TV-Streaming-Angebote. In 2019 waren es nur 21 Prozent, was einer Steigerung um 52 Prozent entspricht. Gut ein weiteres Drittel nutzt TV-Streaming bis zu 50 Prozent ihrer Sehzeit. Ein weiteres Drittel nutzt überhaupt keine TV-Streaming-Angebote. Im vergangenen Jahr waren es hier noch 11 Prozentpunkte mehr. Dabei können sich bereits 44 Prozent der deutschen Onliner vorstellen, zukünftig Fernsehen ausschließlich über das Internet zu streamen. 4 Prozent tun dieses bereits.

Die Nutzung auf dem Smart-TV wächst weiterhin signifikant und kann mit 56 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr 9 Prozentpunkte zulegen. Damit überholen Smart-TVs erstmals Laptop/PC und sind in diesem Jahr in Deutschland das beliebteste Device für TV-Streaming. Zusammen mit Streaming-Devices (17 Prozent) streamen damit bereits ca. 70 Prozent der deutschen Streaming-Nutzer ihr Fernsehen auf dem großen Bildschirm. Immer weniger Menschen nutzen dagegen den Laptop oder PC, um TV über Internet zu schauen. Mit nur noch 45 Prozent hat die Nutzung dieser Devices in den letzten vier Jahren um 22 Prozentpunkte abgenommen. Die Nutzung auf dem Tablet (24 Prozent) und der Spielekonsole hat sich in den letzten Jahren kaum verändert und bleibt konstant. Dagegen nimmt die Nutzung auf dem Smartphone auch in 2020 weiter zu, von 29 Prozent in 2019 auf 31 Prozent in 2020.

Warum TV-Streaming auf dem großen Bildschirm so beliebt ist, zeigt sich auch in den Zahlen zu den Fernsehgeräten in den deutschen Haushalten mit Internetzugang. Unter den Deutschen, die mindestens einen Fernseher im Haushalt haben, besitzen 67 Prozent einen mit dem Internet verbundenen Fernseher. 49 Prozent sogar direkt als Smart-TV und 13 Prozent über ein Streaming-Device. Bei denjenigen, die einen mit dem Internet verbundenen Fernseher haben, nutzen 54 Prozent Apps auf dem Fernseher zum Streamen von Bewegtbild-Inhalten.