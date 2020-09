Apple hat bekannt gegeben, dass sich das Unternehmen die Rechte an der TV-Serie „Five Days at Memorial“ mit John Ridley (bekannt durch „12 Years a Slave“ „American Crime“ und „Guerrilla“) und Carlton Cuse (bekannt durch „Locke & Key“ „Jack Ryan“ und „Lost“) gesichert hat.

Apple TV+: „Five Days at Memorial“ kommt

Apple hat bestätigt, dass die neue limitierte Serie „Five Days at Memorial“, die auf dem gefeierten Sachbuch und dem Gewinner des National Books Critics Circle Award basiert, weltweit auf Apple TV + debütiert wird.

Ridley und Cuse werden beide als Showrunner, Autoren und ausführende Produzenten des Projekts fungieren. Ridley wird die limitierte Serie von ABC Signature leiten.

Basierend auf dem Roman der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Autorin Sheri Fink zeigt „Five Days At Memorial“ die ersten fünf Tage in einem Krankenhaus in New Orleans nach der Landung des Hurrikans Katrina auf. Als das Hochwasser anstieg, der Strom ausfiel und die Hitze anstieg, waren erschöpfte Betreuer gezwungen, Entscheidungen über Leben und Tod zu treffen, die sie jahrelang verfolgten.

