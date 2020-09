Ein paar Wochen ist es mittlerweile her, dass Anker seine neue HomeKit-Kamera eufy Security Indoor Cam 2K Pan&Tilt (Schwenken & Neigen) auf den Markt gebracht habt. Falls ihr die Rabatt-Aktion zur Markeinführung verpasst haben solltet, so haben wir gute Nachrichten für euch. Nur am heutigen Tag erhaltet ihr die Kamera für 39,99 Euro anstatt 49,99 Euro.

eufy Security Indoor Cam 2K Pan&Tilt vorübergehend nur 39,99 Euro

Wir haben die eufy Security Indoor Cam 2K Pan&Tilt seit mehreren Wochen in Gebrauch und sind von dieser überzeugt. Nach ein paar anfänglichen Schwierigkeiten hat Anker bereits mehrere Firmware-Updates veröffentlicht, so dass die HomeKit-Kamera mittlerweile zuverlässig läuft.

Die Kamera wird auf Amazon wie folgt bewertet

SMARTE PERSONENERKENNUNG: Der Sensor mit integrierter Personenerkennung unterscheidet mühelos Haustiere von Personen und alarmiert nur im richtigen Moment, wenn ein risikoreiches Ereignis aufgenommen wird.

KLAR WIE KRISTALL: 2K Klarheit sowie 1080p Auflösung (1080P mit HomeKit) stellen sicher, dass jede Aufnahme so detailgenau wie möglich aufgezeichnet wird.

FORTSCHRITTLICH VERBUNDEN: eufy Indoor Cam ist ideal mit Apple HomeKit, Google Assistant und Amazon Alexa kompatibel. (HomeKit mit Update erhältlich. Beim Öffnen des HomeKit muss das Gerät zuerst in der eufy Security App hinzugefügt und aktiviert werden.)

INTELLIGENTER BEWEGUNGSSENSOR: Sobald eine Bewegung im Sichtbereich erkannt wird, folgt die Kamera sofort dem Objekt. Einfach das Objektiv horizontal auf 360° für genaue Eckenansicht drehen oder vertikal auf 96° neigen, um vertikal alles im Blickwinkel zu behalten.

KOMMUNIKATION IN ECHTZEIT: Dank der integrierten, beidseitigen Audiofunktion können durch die Sicherheitskamera jederzeit Grüße oder auch Befehle und Warnungen erteilt werden.

Wenn ihr uns fragt, so gibt es keine HomeKit-Kamera mit einem besseren Preis-Leistungsverhältnis. Die eufy Security Indoor Cam 2K Pan&Tilt ist die einzige HomeKit-Kamera, die über eine Funktion zum Schwenken und Neigen verfügt. Bei einem Preis von 39,99 Euro kann man nicht wirklich viel falsch machen. Nur heute spart ihr 10 Euro bzw. 20 Prozent.

