Twitter arbeitet stetig an punktuellen Verbesserungen. Bereits vor ein paar Wochen wurde bekannt, dass zitierte Retweets sichtbarer gemacht werden sollen. Nun hat der Kurznachrichtendienst den Hebel umgelegt.

Twitter hat eine weitere Verbesserung implementiert. Dabei stehen Retweets mit Kommentaren – oder wie es Twitter neuerdings nennt „zitierte Tweets“ – im Mittelpunkt.

Zitierte Tweets werden jetzt angezeigt, wenn ihr auf einen Tweet tippt und die Option „zitierte Tweets“ auswählt, um alle zitierten Antworten an einer Stelle anzuzeigen.

Beim Anzeigen von zitierten Tweets wird der Original-Tweet zusammen mit dem Kommentar angezeigt. Fotos, Videos und GIFs sind enthalten. Kein bahnbrechende Neuerung, allerdings eine Verbesserung, die die Twitter-Landschaft etwas übersichtlicher macht.

Tweets about a Tweet add more to the conversation, so we’ve made them even easier to find.

Retweets with comments are now called Quote Tweets and they’ve joined the Tweet detail view. Tap into a Tweet, then tap „Quote Tweets“ to see them all in one place. pic.twitter.com/kMqea6AC80

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 31, 2020