In den vergangenen Jahren hat Apple die neue Apple Watch gemeinsam mit einer neuen iPhone-Generation im September angekündigt. In diesem Jahr läuft „alles anders“. Während Apple bereits bestätigt hat, dass die neuen iPhone-Modelle wenige Wochen später als gewöhnlich auf den Markt kommen werden, stellt sich die Frage nach der Apple Watch 6? Es halten sich hartnäckige Gerüchte, dass Apple diese im September präsentieren wird. Nun gibt es allerdings das Veto eines renommierten Leakers.

Wird die Apple Watch 6 nächste Woche präsentiert?

Zwei Leaker und zwei unterschiedliche Meinungen. Leaker Jon Prosser, der in den vergangenen Monaten immer mal wieder zutreffende Apple Prognosen abgegeben hat, behauptete vor Kurzem, dass Apple in der kommenden Woche ein neues iPad sowie neue Apple Watch Modelle präsentieren wird. Nun legt er noch einmal nach und spricht davon, dass „irgendwas“ am 08. September auf der Apple Website passieren wird. Bei einer solchen Aussage in Verbindung mit dem vorangegangenen Tweet denkt man natürlich an das neue iPad sowie die Apple Watch 6. Dazu passt, dass watchOS 7 bereits in der Beta 7 erschienen ist und den anderen neuen Systemen in der Beta-Version voraus ist.

I’m being told that *something* is happening on Apple’s website on Tuesday, September 8th. Between 9:00-12:00 EST. — Jon Prosser (@jon_prosser) September 1, 2020

Parallel dazu hat sich @L0vetodream geäußert. Dieser Leaker spricht davon, dass im laufenden Monat September keine neue Apple Watch präsentiert wird. @L0vetodream hat in den letzten Monaten allerhand zutreffende Apple Leaks veröffentlicht. Unter anderem nannte er den Verkaufsstart des iPhone SE und iPad Pro, den Namen macOS Big Sur sowie die neuen Handwasch-Funktion von watchOS 7. Auch Macotakara sprach zuletzt davon, dass die Apple Watch 6 im Oktober mit dem iPhone 12 (Pro) vorgestellt wird.

there is no Watch this month — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 2, 2020

Viel schlauer sind wir nicht. Für uns steht fest, dass in den kommenden Monaten allerhand neue Apple Produkte auf den Markt kommen werden. Einige Neuheiten werden schlicht per Pressemitteilung angekündigt, während Apple andere neue Produkte im Rahmen eines (Online)-Events präsentieren wird.