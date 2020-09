Disney+ hat bekannt gegeben, dass sich Familien auf den Herbst 2020 freuen können. Ab dem 25. September ist es soweit und zahlreiche deutschen Filmklassiker starten auf dem Video-Streaming-Dienst. Hier geht es direkt zu Disney+.

Disney+ schreibt

12 deutsche Blockbuster werden bereits im September und Oktober auf dem Streaming-Service ihr neues Zuhause finden, darunter Constantin Film-Erfolgslieblinge wie „Ostwind 1+2“, „Wickie 1+2“, die fantastische und abenteuerreiche „Fünf Freunde“-Filmreihe und auch „Hui Buh, das Schlossgespenst“ sowie die Leonine-Neuverfilmung des liebenswerten Klassikers „Das kleine Gespenst“ und die beiden Abenteuerkomödien „Burg Schreckenstein 1+2“. Doch damit nicht genug – auch im November und Dezember hält Disney+ noch viele weitere tolle deutsche Filmhits für Klein und Groß bereit. Ob spannende Rätsel, wilde Pferde, furchtlose Wikinger oder sympathische Schlossgespenster – Disney+ bringt die beste Unterhaltung für einen gemütlichen Filmabend mit der ganzen Familie direkt zu Ihnen nach Hause.

„Lokale Akquisitionen waren von Anfang an ein wichtiger Baustein unserer Erfolgs-Strategie für Disney+. Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren lokalen Partnern, wie u.a. Leonine und Constantin Film, ein solch großartiges Line-up an deutschen Filmen auf die Plattform bringen können. Insbesondere Familien können wir damit ein umfangreiches Paket an deutschen Filmen anbieten, die die Inhalte von Disney+ optimal ergänzen.“, sagt Eun-Kyung Park, Senior Vice President, General Manager Media, The Walt Disney Company GSA.