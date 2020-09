Die britische Mobilfunkgesellschaft EE kündigte heute eine neue Partnerschaft mit Apple an, in deren Rahmen ein neuer „All-in-one“ iPhone-Tarif eingeführt wird. Dieser umfasst neben einem Mobilfunktarif auch die Dienste Apple Music, Apple TV+ und Apple Arcade.

Während wir noch auf ein „All-in-one“-Paket von Apples Service-Angebot warten, stellt der Mobilfunkanbieter EE einen Tarif zusammen, der nahezu alle Apple Dienste bündelt und mit einem Mobilfunkvertrag anbietet.

Das Gesamtpaket ist durchaus kostspielig, dennoch sparen die Kunden unterm Strich, wenn sie ohnehin das ganze Programm wollen. Das Paket „Full Works“ bietet beispielsweise ein iPhone 11 Pro mit einem Mobilfunktarif, der unbegrenzte Daten, unbegrenzte Anrufe/Textnachrichten sowie Apple Music, Apple TV+ und Apple Arcade umfasst. Das Paket kostet dann £77 pro Monat.

Der gleiche Tarif ohne die gebündelten Dienste würde £68 kosten, so dass Kunden monatlich etwa £11 (also rund 12 Euro) im Vergleich zum direkten Kauf der Dienste bei Apple sparen. Der Tarif kann auch in Verbindung mit anderen iPhone-Modellen abgeschlossen werden, wobei sich die monatliche Gebühr entsprechend anpasst.

#TheFullWorks Plan for iPhone is here!

Bursting with Apple benefits you can only get in your EE plan, like Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade for 24 months. Plus other Smart plan features like Reserve Data.

Get yours on the UK’s no.1 network here: https://t.co/EY9AyriyQk pic.twitter.com/uqNwYpxbUT

— EE (@EE) September 2, 2020