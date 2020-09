Epic Games und Apple befinden sich bekanntlich in einer recht hitzigen Auseinandersetzung. So fordert der Spieleentwickler geringere Gebühren im App Store und schreckt hierbei auch nicht vor einer offensiven Werbekampagne zurück. Den Start machte der Clip „Nineteen Eighty-Fortnite“, der Apples ikonischen Werbespot „1984“ parodiert. Nun meldet sich Ridley Scott zu Wort und erklärt, was er von dem Epic-Spot hält. Warum gerade Scott? Nun, neben Filmen wie „Blade Runner“, „Alien“ und „Gladiator“ zeigte sich der Regisseur auch für Apples Original-Werbespot verantwortlich.

Eine Werbekampagne gegen Apple

Anfang letzten Monats verstieß Epic strategisch gegen Apples Regeln bezüglich des In-App-Kaufs im App Store, indem das Unternehmen in seiner Fortnite App eine eigene direkte Zahlungsoption für die In-Game-Währung einführte. Wie zu erwarten war, entfernte Apple Fortnite aus dem App Store. Epic reagierte mit einer Klage und einigen Anschuldigungen, die Apple unter anderem als Spielverderber darstellten.

Dabei wirkt das Vorgehen wie eine gut durchgeplante Kampagne gegen Apple. Nachdem Apple Fortnite aufgrund des Regelverstoßes aus dem App Store geworfen hatte, hielt der Spieleentwickler bereits ein Video parat, das Apples Werbespot „1984“ parodiert, dazu forderte Epic die Kunden auf, sich bei Apple mit dem Hashtag #FreeFortnite zu beschweren.

„1984“ und „Nineteen Eighty-Fortnite“

Wir erinnern uns: Im Jahr 1984 sahen 96 Millionen Zuschauer das Finale der US-Football-Liga und wurden bei der Gelegenheit Zeuge einer besonderen Werbebotschaft. In 60 Sekunden wurden die Zuschauer auf die Ankunft des neuesten Apple-Computers vorbereitet. Dabei lautet die Botschaft des Spots, dass der Macintosh verhindern soll, dass das Jahr 1984 so wird, wie George Orwell es in seinem gleichnamigen Roman beschrieben hatte.

Hier das Original:

Diese beeindruckenden 60 Sekunden nahm sich Epic vor und versuchte seine eigene Botschaft „#FreeFortnite“ unterzubringen. Dabei ist der CGI-Film in seiner Kürze durchaus aufwendig gestaltet und vermisst auch nicht den typischen Fortnite-Humor (Humor ist ja bekanntlich Geschmacksache).

Und hier „Nineteen Eighty-Fortnite“:

Doch was hält nun Ridley Scott von dem Film? Scott ist hier zweigeteilter Meinung. Einerseits mag er die Animationen und die Idee des Clips. Er habe sogar nach der Veröffentlichung mit dem zuständigen Studio gesprochen und die Arbeit gelobt. Was jedoch die Aktion an sich angeht, so ist er hier enttäuscht. Wie er erklärt, hätte man die Marke für einen besseren Zweck einsetzen können: