Apple hat seine Entwicklergemeinde darüber informiert, dass ihnen der Hersteller aus Cupertino ab Herbst eine Möglichkeit zur Verfügung stellen wird, damit Entwickler Gutscheine für ermäßigte oder kostenlose Abonnement mit automatischer Verlängerung anbieten können. Dies soll dazu dienen, weiteren Kunden ein Abo schmackhaft zu machen.

Apple informiert seine Entwickler wie folgt

Noch in diesem Jahr kannst du Abonnenten mit Abo-Gutscheincodes gewinnen, behalten und zurückgewinnen. Dabei handelt es sich um eindeutige alphanumerische Codes, die kostenlose oder ermäßigte Preise für automatisch erneuerbare Abonnements bieten. Stelle Deine Gutscheincodes digital oder bei physischen Veranstaltungen in Kombination mit Produkten und mehr bereit. Kunden, die iOS 14 oder iPadOS 14 (und neuer) verwenden, können Angebotscodes im App Store zur einmaligen Code-Einlösung über eine URL oder in deiner App einlösen, wenn du die Programmierschnittstelle presentCodeRedemptionSheet implementiert hast.