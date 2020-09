Apple hat eine neue Version seiner Apple Support App veröffentlicht. Die App liegt ab sofort in Version 4.1 vor und bietet unter anderem die Möglichkeit, einer Karte zur Wallet-App hinzuzufügen.

Ab sofort könnt ihr die Apple Support App in Version 4.1 aus dem App Store herunterladen. Die Apple wird wie folgt beschrieben

Benötigst du Unterstützung? Erhalte Support für deine Apple-Produkte – direkt in einer App. „Apple Support“ bietet dir personalisierten Zugriff auf Lösungen für all deine Produkte und Services von Apple. Erfahren, wie du deine Abonnements verwaltest, dein Apple-ID-Passwort zurücksetzt und vieles mehr. Sprich persönlich mit einem Berater, der dich bei der Problembehebung unterstützt, oder erhalte Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um Probleme selbst zu lösen. Falls du die Genius Bar oder einen autorisierten Apple Service Provider besuchen möchtest, kannst du mit „Apple Support“ nach einem Geschäft in deiner Nähe suchen, einen Termin vereinbaren und für eine schnellere Bearbeitung einen Pass zu Wallet hinzufügen.