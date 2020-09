Im Juni dieses Jahres wurde bekannt, dass sich Apple die Rechte an dem israelisch-iranischen Spionage-Thriller „Tehran“ sichern konnte. Vergangenen Monat bestätigte Apple offiziell dieses Projekt. Nun wurde der offizielle Trailer veröffentlicht.

Apple TV+: Offizieller Trailer zu „Tehran“ veröffentlicht

„Tehran“ erzählt die aufregende Geschichte einer Mossad-Agentin, die sich auf einer gefährlichen Mission in Tehran befindet. In der Serie sind die junge israelische Schauspielerin Niv Sultan („Flawless“, „She Has It“, „Temporically Dead“), Shaun Toub („Homeland“, „Crash“) und die internationalen Stars Navid Negahban („Homeland“, “ Legion “,„ Aladdin “), Shervin Alenabi („ Bagdad in meinem Schatten “), Liraz Charhi („ Ein spätes Quartett “) und Menashe Noy („ Große böse Wölfe “,„ Gett: Der Prozess gegen Viviane Amsalem “) zu sehen.

Ab sofort steht der offizielle Trailer zu Tehran zur Ansicht bereit. Dieser gibt einen ersten Einblick in die Spionage-Thriller-Serie. Am 25. September feiert die Serie mit den ersten drei Episoden ihre Premiere. Anschließend folgen immer freitags neue Folgen.