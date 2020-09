Die kommende Woche wird verdammt spannend, dies ist zumindest die aktuelle Einschätzung von Leaker Jon Prosser. Ob dieser allerdings mit seiner Aussage richtig liegt, erfahren wir erst nächste Woche.

Jon Prosser: „Nächste Woche wird verdammt spannend“

Bereits gestern sind wir auf die jüngsten Gerüchte eingegangen, das Apple in der kommenden Woche die Apple Watch 6 sowie ein neues iPad per Pressemitteilung ankündigen könnte. Zumindest deutete Prosser dies mehrfach an. Dem widerspricht Leaker @L0vetodream.

Nun meldet sich Jon Prosser erneut zu Wort. Der Leaker scheint sich ziemlich sicher zu sein, dass in der kommenden Woche etwas spannendes bei Apple passieren wird. In seinem jüngsten Tweet heißt es „Next week is going to be verrrry interesting…“ Näher geht Prosser nicht auf die Materie ein.

Next week is going to be verrrry interesting… — Jon Prosser (@jon_prosser) September 2, 2020

Für uns steht fest, dass Apple in den nächsten Wochen und Monaten allerhand neue Produkte vorstellen wird. Einige Produkte werden sicherlich per Pressemitteilung angekündigt werden, während andere im Rahmen einer (Online)-Keynote vorgestellt werden. Fraglich ist nur, welches Produkt den Anfang macht. Allgemein wird dieses Jahr noch mit dem iPhone 12, iPhone 12 Pro, der Apple Watch 6, AirTags, einem neuen AppleTV, neuen Macs und einem neuen HomePod gerechnet. Begleitend dazu wird Apple auch noch größere Software-Updates für iOS, iPadOS, macOS, watchOS und tvOS bereit stellen.