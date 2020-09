Es gibt Neuigkeiten von Philips Hue. Das Unternehmen hat einen neuen Philips Hue Play Lightstrip mit Farbverlauf sowie weitere neue Lampen und Leuchten vorgestellt.

Neuer Philips Hue Play Lightstrip mit Farbverlauf ist da

Mit dem neuen Philips Hue Play Lightstrip mit Farbverlau bietet euch der Hersteller die Möglichkeit, bei eurem Fernseher das sogenannte Amnilght nachzurüsten. Der erste individuell adressierbare LED-Streifen von Signify kann einfach an der Rückseite eines Fernsehgeräts (55 Zoll und größer) angebracht werden, um den Inhalt auf dem Bildschirm nachzuahmen, die Farben nahtlos miteinander zu verbinden und ein unvergleichliches Medienerlebnis zu bieten. Der neue Philips Hue Play-LIghtstrip mit Farbverlauf erzeugt mehrere Farben gleichzeitig und mischt sie nahtlos miteinander, wodurch ein magischer Betrachtungseffekt um Ihren Fernseher entsteht.

Um den Philips Hue Play gradient Lightstrip in Kombination mit einem Fernseher nutzen zu können, empfiehlt sich die Philips Hue Sync Box (UVP: 249 Euro). Der Philips Hue Play-Verlaufslichtstreifen ist ab dem 6. Oktober 2020 erhältlich und wird mit Netzteil und TV-Montagezubehör für eine einfache Installation geliefert. Vorbestellungen sind ab jetzt bei MediaMarkt und Saturn möglich.

Der Philips Hue Play gradient Lightstrip ist in drei verschiedenen Größen erhältlich:

55 Zoll (für TV-Größen von 55 bis 60 Zoll): 179,99 Euro

65 Zoll (für TV-Größen von 65 bis 70 Zoll): 199,99 Euro

75 Zoll (für TV-Größen von 75 bis 85 Zoll): 229,99 Euro

Größere Filament-Glühlampen, Philips Hue Iris Limited Edition und mehr

Neben dem neuen Lightstrip mit Farbverlauf hat Philips Hue weitere Neuerungen präsentiert, darunter größere Filament-Glühlampen, Philips Hue Iris Limited Edition und mehr.

Die aktualisierte Philips Hue Iris (Tischlampe) bietet jetzt kräftigere Farben, ein sanfteres Dimmen, eine deutliche Helligkeitssteigerung bei Verwendung von weißem Licht sowie ein mit Stoff umwickeltes Kabel und Bluetooth-Funktionen. Iris kommt auch in vier neuen Farben in limitierter Auflage (Philips Hue Iris Limited Edition): Kupfer, Rosé, Silber und Gold. Philips Hue Iris ist ab dem 06. Oktober zum Prei von 99,95 Euro erhältlich. Die Limited Edition kostet 119,95 Euro.

Die Philips Hue Filament-Kollektion wurde um zwei größere Lampen im Vintage-Stil erweitert: die Large Globe (White Filament G125) und die Large Edison (White Filament ST72). Philips Hue Filamwent Weiß G125 und ST72 sind ab dem 29. September zum Preis von 39,95 Euro (G125) bzw. 34,95 Euro (ST72) erhältlich.

Nach dem Erfolg der Philips Hue Ensis Pendelleuchte in weißer Farbe stellt Philips Hue die Philips Hue White und Ensis Pendelleuchte in Schwarz vor. Das Ensis ist das perfekte Licht für Ihren Esstisch und bietet gleichzeitig direktes und indirektes Licht. Philips Hue White and color ambiance Ensis ist ab dem 20. Oktober zum Preis von 399,95 Euro erhältlich.

Die neue Philips Hue White Glühlampe E14 ist klein genug, um in eure kleinsten Lampen und Leuchten zu passen, aber hell genug, um warmweißes Licht für Ihre Aufgaben bereitzustellen. Sie bringt intelligentes Licht in jeden Raum Ihres Hauses. Diese Lampe bietet Dimmfunktionen, Bluetooth-Steuerung in einem Raum oder die Möglichkeit, eine Verbindung zu einem vorhandenen Hue Bridge-gesteuerten Smart Lighting-Setup herzustellen. Die Philips Hue White Glühlampe E14 is ab dem 29. September zum Preis von 19,95 Euro (1er Pack) bzw. 29,95 Euro (2er Pack) erhältlich.

Zum guten Schluss wurden die klassischen Philips Hue-Kerzenlampen aktualisiert. Diese Funktionalität erleichtert Benutzern den Einstieg in unsere Philips Hue-Reihe und hilft euch, die unendlichen Möglichkeiten intelligenter Beleuchtung zu nutzen. Philips Hue White ambiance candle bulb mit Bluetooth ist ab dem 07. September zum Preis von 29,95 Euro (1er Pack) bzw. 44,95 Euro (2er Pack) erhältlich. Philips Hue White and color ambiance candle bulb mit Bluetooth kostet 59,95 Euro (1er Pack) bzw. 99,95 Euro (2er Pack)