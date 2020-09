In den vergangenen Monaten hat Apple seine Karten-Applikation für einige Länder mit neuen Funktionen aufgewertet. Vor allem bei den ÖPNV-Daten und der 3D-Ansicht hat das Unternehmen nachgelegt. Nun hat Apple seinen Datenbestand für Portugal und die Niederlande aktualisiert.

Amsterdam und Umgebung jetzt in 3D

Schritt für Schritt hat Apple die Anzahl der verfügbaren Flyover-Städte innerhalb seiner Karten-App in den letzten Jahren erweitert. Nun gibt es den nächsten Schwung von Flugansichten.

Laut iCulture hat Apple die 3D-Darstellung von Satellitenbildern für die Städte Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, Hoofddorp, Zaandam und Aalsmeer hinzugefügt. Zuvor waren in den Niederlanden nur Rotterdam, Eindhoven und Utrecht in 3D betrachtbar. Die Erweiterung umfasst offenbar auch mehrere umliegende Städte und Dörfer wie Lisse, Abcoude, Amersfoort, Soest, Baarn und Leusden. Die verwendeten Bilder stammen dem Bericht zufolge aus dem Frühjahr dieses Jahres.

ÖPNV-Infos für Lissabon

Zusätzlich zu den aktualisierten Ansichten in den Niederlanden hat Apple Maps auch Informationen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln der Stadt Lissabon in Portugal einschließlich ihrer Umgebung in Apple Maps aufgenommen. Nutzer von Apple Maps können in der Region nun bei der Routenberechnung zwischen zwei Standorten auch öffentliche Verkehrsmittel auswählen.

Mit der Einführung von iOS 9 im Jahr 2015 wurde Apple Maps erstmals um ÖPNV-Daten erweitert. Ursprünglich stellte die App nur in einigen wenigen Städten Verkehrsinformationen zur Verfügung. Apple hat jedoch daran gearbeitet, die Funktion auf weitere Gebiete auszuweiten. Mittlerweile sind Transitinformationen in einer Vielzahl von Städten und Ländern auf der ganzen Welt abrufbar. Eine vollständige Liste ist auf der iOS-Feature Webseite verfügbar.