Wie wir es von Apple gewohnt sind, gibt es zum Start in das Wochenende neue Inhalte auf Apple TV+. In dieser ist zwar die Anzahl der Neuheiten sehr beschränkt, nichtsdestotrotz freuen wir uns über eine neue Folge der Comedy-Serie „Ted Lasso“. Zudem hat Apple ein neues Video zu „Boys State“ veröffentlicht.

Ted Lasso: Folge 6 ist da

Mit Ted Lasso hat Apple eine gelungene Comedy-Serie an den Start gebracht. In der Serie spielt Jason Sudeikis Ted Lasso, einen College-Footballtrainer aus Kansas, der engagiert wurde, um eine professionelle Fußballmannschaft in England zu trainieren, obwohl er keinerlei Erfahrung im Fußball-Training vorzuweisen hat.

Ab sofort steht Folge 6 auf Apple TV+ bereit. Diese hört auf den Namen „Zwei Asse“. Als Jamie sich weigert zu trainieren, setzt Ted auf die Neuverpflichtung, den talentierten Dani Rojas – und das Team wird von einem uralten Fluch getroffen.

Boys State — Then & Now

„Boys State“ thematisiert ein einwöchiges Projekt, bei dem 1.100 17-jährige Teenager in Texas an einer Scheinübung teilnehmen, um eine eigene Regierung aufzubauen.

Mit dem jüngsten Clip gibt Apple einen 257 Sekunden Einblick in das Projekt.