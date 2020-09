Zum Start in das Wochenende hat Apple ein neues Spiel auf Apple Arcade bereit gestellt. Darüberhinaus gibt es zwei Spiele-Updates und einen Ausblick auf zwei Spiele, die in Kürze auf Apple Arcade erscheinene werden.

Ab sofort erhältlich: „World’s End Club“ des japanischen Spiele-Entwicklers „IzanagiGames“. Apple Arcade-Gamer können sich auf ein mitreißendes Action-Abenteuerspiel, des Schöpfers der Zero-Escape Serie Kotaro Uchikoshi und dem Schriftsteller von Danganropa, Kazutaka Kodaka, freuen.

In der App-Beschreibung hießt es unter anderem

An einer Grundschule in Tokio gibt es den Go-Getters-Club, dem Schüler und Schülerinnen angehören, die sich als Außenseiter fühlen. Reycho und die anderen Mitglieder des Clubs sind irgendwie anders als die anderen an ihrer Schule. Eines Tages mitten im Sommerhalbjahr…, hat der Bus, mit dem sie gerade auf Klassenfahrt sind, einen Unfall. Als sie aufwachen, sind sie auf einmal in einem Themenpark unter dem Meer. Reycho und die anderen sind an diesem seltsamen, seit langem verlassenen Ort gefangen.

Plötzlich taucht ein geheimnisvoller Clown aus dem Nichts auf und befiehlt ihnen, ein Survival-Game zu spielen! Bevor sie überhaupt merken, was vor sich geht, kämpfen sie um ihr Leben. Werden sie es schaffen zu überleben und diesen seltsamen Ort zu verlassen? Alle fühlen sich verloren und verwirrt… Doch dann bemerken sie auf einmal außergewöhnliche Kräfte in ihrem Inneren. Und gleichzeitig… ereignen sich überall auf der Welt merkwürdige Zwischenfälle.