In der Nacht zu heute hat Apple seine Webseite Apple.com umgestaltet. Apple TV+ hat die Startseite komplett übernommen und der Hersteller aus Cupertino bewirbt die 18 Emmy-Nominierungen zu Apple TV+.

Apple Webseite bewirbt 18 Emmy-Nominierungen von Apple TV+

Apples Motto lautet „18 Emmy Nominierungen . Und wir fangen gerade erst an.“ Insgesamt 18 Emmy-Nominierungen könnte Apple in diesem Jahr einheimsen. Diese verteilen sich wie folgt

The Morning Show: 8 Nominierungen

Defending Jacob: 2 Nominierungen

Beastie Boys Story: 5 Nominierungen

Home: 1 Nominierungen

Central Park: 1 Nominierungen

The Elephant Queen: 1 Nominierungen

Die 72. Emmy Awards, der bedeutendste Fernsehpreis der Vereinigten Staaten, finden am 20. September statt und werden von Jimmy Kimmel moderiert.

Neuer „The Morning Show“-Clip

Passenderweise hat Apple noch einen weiteren Clip zu The Morning Show veröffentlicht. Unter der Bezeichnung „Main Title Sequence“ könnt ihr in knapp 2 Minuten in die Serie mit Reese Witherspoon und Jennifer Aniston eintauchen.