Der Apple-Zulieferer ASE Technology entwickelt auf der Grundlage seiner System-in-Package-Technologie (SiP) Kernchips für mindestens zwei neue Apple Watch Modelle und wird diese Technologie laut DigiTimes auch in die AirPods der dritten Generation integrieren.

AirPods 3 und neue Apple Watch Modelle

Apples Zulieferkette bereitet sich auf die Einführung mehrerer Produkte vor. Im Fall der Apple Watch und AirPods, werden derzeit bei dem Unternehmen ASE Technology alle Vorbereitungen getroffen. So berichtet DigiTimes, dass sich der Auftragsfertiger auf die Produktion und Auslieferung seiner SiP-Komponenten für die dritte Generation der AirPods vorbereitet. In den letzten Wochen wurde bereits spekuliert, dass sich die AirPods 3 optisch an den AirPods Pro anlehnen werden. Allerdings dürfte eine Geräuschunterdrückung fehlen. Der Release soll Anfang 2021 erfolgen.

ASE Technology widmet sich auch der Apple Watch und wird hier ebenfalls wichtige SiP-Komponenten liefern. Im Gespräch sind zwei neue unterschiedliche Grundmodelle der Apple Watch. Das passt zu den aktuellen Gerüchten, die für das kommende Apple Watch Lineup einen Nachfolger für die Series 5 und einen Ersatz für die Series 3 vorsehen. Dabei soll die Series 3 mit kostengünstigeren Fitnesstrackern konkurrieren. Gerüchten zufolge gibt es für die Series 6 unter anderem einen neuen S6-Prozessor für eine verbesserte Leistung, erweiterte Gesundheitsfunktionen wie die Überwachung des Blutsauerstoffs sowie schnellere Wi-Fi- und Mobilfunkgeschwindigkeiten.

Neue Apple Watch Modelle wurden in der Vergangenheit zusammen mit neuen iPhones vorgestellt. Das Datum der Markteinführung im Jahr 2020 ist jedoch angesichts der Verzögerung beim iPhone unklar. Leaker Jon Prosser glaubt derweil, dass Apple die neue Apple Watch per Pressemitteilung nächste Woche vorstellen wird, weit vor der Markteinführung neuer iPhones. Sollte die Markteinführung der Apple Watch Series 6 nicht nächste Woche stattfinden, geht die japanische Webseite Mac Otakara davon aus, dass die neue Smartwatch bei einer Veranstaltung im Oktober zusammen mit den iPhone 12 (Pro) Modellen vorgestellt wird.