In den kommenden Wochen und Monaten wird Apple allerhand neue Produkte angekündigten. iPhone 12, iPhone 12 Pro, Apple Watch 6, neue iPads, neue Macs, AirTag, ein kleinerer HomePod und einiges mehr stehen auf der Agenda. Die Frage ist nur, welches Produkt zu welchem Zeitpunkt den Anfang macht. Ist es das iPad Air 4, welches sich als erstes aus dem Gebüsch wagt? Aber auch die Apple Watch 6 ist im Rennen.

Welches Produkt macht den Anfang? Derzeit gibt es ein paar zarte Indizien darauf, dass es das iPad Air 4 sein könnte, welches Apple als nächstes Produkt präsentiert. Zunächst einmal ist vor Kurzem eine Bedienungsanleitung aufgetaucht. Darüberhinaus sprach Leaker Jon Prosser davon, dass Apple die Ankündigung eines neuen iPads sowie der Apple Watch 6 für die kommende Woche plant. Anschließend gab er zum Besten, dass Dienstag etwas auf der Apple Webseite passiert.

Nun legt er noch einmal nach und twittert, Apple für kommenden Dienstag (08. September 2020) eine Produktankündigung für 09:00 Uhr EST (15 Uhr deutscher Zeit) plant. Allerdings gibt er zu bedenken, dass der Termin noch nicht in Zement gemeißelt ist. Allerdings wird uns Prosser am Dienstag Vormittag ein Update in dieser Angelegenheit geben.

Apple press release is currently scheduled for Tuesday (September 8) at 9:00am EST — though, I should note that it’s not locked in until the press has been briefed, day of.

I’ll tweet early that morning to update you if it changes.

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 6, 2020