Die Streitigkeiten zwischen Epic und Apple dürften hinreichend bekannt sein. Falls nicht, hier noch einmal Kurzfassung. Epic hat mit Fortnite gegen die App Store Richtlinien verstoßen und Apple hat Fortnite aus dem App Store geschmissen. Dies hat unter anderem zur Folge, dass Fortnite Saison 4 nicht auf dem iPhone und iPad gespielt werden kann. Epic hat Klage gegen Apple eingereicht und lässt überprüfen, ob die 30-prozentige Abgabe im App Store gerechtfertigt ist. Soweit die Kurzfassung. Nun hat Epic noch einmal nachgelegt und gegenüber einem Gericht erklärt, dass die Fortnite-Nutzung unter iOS seit dem Rausschmiss um 60 Prozent gesunken sei. Gleichzeitig möchte man per einstweiliger Verfügung die Rückkehr von Fortnite in den App Store erzwingen.

Fortnite: Epic vs. Apple

Der Fortnite-Rausschmiss aus dem Apple App Store sowie das Löschen des Epic Entwicklerkontos hat zur Folge, dass die App nicht mehr heruntergeladen werden kann. Auch neue Fortnite-Updates können nicht mehr bereit gestellt werden. Nutzer, die bereits Fortnite auf ihrem iPhone oder iPad heruntergeladen haben, können das Game weiter spielen, nur nicht die jüngste Saison 4. Das ganze Szenario dürfte zu massiven Umsatzeinbußen bei Epic führen.

Über die 30-prozentige Abgabe kann man sicherlich kontrovers diskutieren. Vermutlich wäre es aus Epic-Sicht sinnvoller gewesen, die App Store Richtlinien einzuhalten und parallel dazu die Abgabe gerichtlich prüfen zu lassen. So würde man weiterhin Umsätze generieren, Spieler zufriedenstellen und die App Store Richtlinien prüfen lassen. Allerdings hat sich Epic für einen anderen Weg entschieden.

Kurz vor dem Wochenende hat sich Epic an das zuständige Gericht im Fall gegen Apple gerichtet und mitgeteilt, dass die Anzahl der täglich aktiven Benutzer, die Fortnite unter iOS spielen, um 60 Prozent gesunken ist, seit das Spiel aus dem App Store verbannt wurde. Gleichzeitig möchte man per einstweiliger Verfügung die Rückkehr von Fortnite in den App Store erzwingen. Im ersten Angriff hatte das Gericht Apple Recht gegeben und bestätigt, dass das Vorgehen legitim sei. Epic müsste schlicht und einfach die „illegale“ Direktbezahlmöglichkeit aus Fortnite entfernen, damit das Spiel wieder im App Store erscheint.

Am 28. September findet eine Anhörung in dieser Angelegenheit statt. Bis dahin werden beide Parteien ihre Argumente zusammenfassen. Epic Argumente lesen sich unter anderem wie folgt

Apple hat ein Monopol bei der iOS App-Vermarktung

Apple behält dieses Monopol rechtswidrig bei

Apple bindet den App Store vertraglich an In-App-Käufe, die laut Epic rechtswidrig sind

App-Vertrieb und In-App-Zahlungen sind eigentlich separate Produkte

Entwickler werden aufgrund der Marktmacht von Apple gezwungen, In-App-Käufe anzubieten

Das Verhalten von Apple hat erhebliche wettbewerbswidrige Auswirkungen auf die In-App-Zahlungsverarbeitung von iOS und verletzt Epic (und andere Entwickler).

Epic behauptet auch, dass Apples Vergeltung gegen Fortnite beim Entfernen des Spiels aus dem App Store die bestehende Fortnite-Community „verwüsten“ wird. Epic sagt auch, dass diejenigen, die Fortnite weiterhin auf iOS spielen, „dies für deutlich weniger Stunden pro Woche tun“. Apple hat bis zum 15. September Zeit, um eine Antwort auf Epic Anschuldigungen einzureichen.