Wie bei den meisten Herstellern stehen auch bei Apple vor der Einführung eines neuen Produktes ausführliche Prototypentests an. Nachdem wir zuletzt einen Prototyp eines Mac mini mit einem integrierten iPod-Dock gesehen haben, zeigt sich heute eine Vorabversion der ersten Apple Watch.

Eine Apple Watch im iPod nano Gewand

Heute haben wir einen Schwung Bilder für euch, die laut Twitter-Nutzer @AppleDemoYT eine frühe Version der Original Apple Watch aus Edelstahl zeigen. Das Gerät ist in einer Silikon-Hülle untergebracht. Apple transportiert seine Prototyp- und Testeinheiten in der Regel in Schutzgehäusen, die dazu gedacht sind, das wahre Design des Produktes zu verbergen.

Prototype Apple Watch (Original) with matching Security Case and box. The Security Case was used to conceal the design before release durning transportation; and makes the Watch look similar to an iPod Nano. #appleinternal pic.twitter.com/2q0y8l6oso — Apple Demo (@AppleDemoYT) September 1, 2020

Interessanterweise ähnelt der Sicherheitsmantel einem iPod nano der dritten Generation. In den Jahren vor der Ankündigung der Apple Watch war es nicht ungewöhnlich, dass einige Nutzer den iPod nano als Uhr mit Gehäuse von Drittanbietern verwendeten. Es ist daher passend, dass Apple die Apple Watch als iPod nano getarnt hat. Der Prototyp wurde angeblich für interne Tests vor der offiziellen Veröffentlichung der Original Apple Watch verwendet. Das Gerät kam in einer Pappschachtel mit der Aufschrift „Apple Confidential“, die mehrere Warnungen vor unbefugter Benutzung enthielt.

Here are some more photos of my Prototype Apple Watch that mimics an iPod Nano! #appleinternal pic.twitter.com/wi7FSrQP1C — Apple Demo (@AppleDemoYT) September 3, 2020

Es ist nicht das erste Mal, dass wir einen Apple Watch Prototypen sehen. Zuletzt hatte ein Sammler zwei seltene Exemplare auf einer Müllhalde gefunden. Allgemein unterscheiden sich Apples Testversionen oft in bestimmten Aspekten, was einen Rückschluss auf die Entwicklungsarbeit von Apple ermöglicht und zeigt, dass oft noch im späten Verlauf größere Änderungen unternommen werden. Der berühmteste Apple Prototyp dürfte übrigens ein Exemplar des iPhone 4 gewesen sein. So gelangte ein Testgerät noch vor der Veröffentlichung an die Öffentlichkeit, da ein Apple Mitarbeiter in einer deutschen Bar in Redwood City das wertvolle Smartphone versehentlich liegen gelassen hatte.