Mittlerweile beschäftigen wir uns schon über ein Jahr mit den AirTags. Apples cleverer Funksender, dank dem wir unsere Schlüssel wohl nie wieder suchen müssen, soll mit der „Wo ist?“-App zusammenarbeiten und hat schon bei mehreren Gelegenheiten auf sich aufmerksam gemacht. So beispielsweise im iOS-Programmcode, einem Support-Video und im Zuge der frühzeitigen Reservierung der Namensrechte. Der Smart-Finder bleibt diesem Verhalten treu und wurde nun erneut gesichtet, dieses Mal in einer zugehörigen Anleitung.

Apple arbeitet nun schon länger hinter verschlossenen Türen an einem Smart-Finder, der an einem Gegenstand angebracht wird, damit dieser mit der „Wo ist?“-App geortet werden kann. Weiterhin sollen Nutzer der neuesten iPhone-Modelle die AirTags auch über Augmented Reality verfolgen können. Die AirTags werden zudem in der Lage sein, einen Ton abzuspielen, um den Benutzern das Auffinden zu erleichtern.

Nachdem wir zuletzt einen Blick auf die Anleitung des iPad Air 4 werfen konnten, widmet sich Twitter-Nutzer @caleblin_apple nun den AirTags. Auf einigen Bildern erhalten wir so einen Einblick auf die Funktionen des Gadgets.

Here is a guide on charging AirTagls supposedly sent by Apple for print tests before mass production. AirPower is back? This is different to leaks saying a swappable coin battery would be used 🤔

Source: direct // Leaks by Caleb Lin pic.twitter.com/AbC4Foj01N

— Leaks (@caleblin_apple) September 5, 2020