Apple könnte im Laufe dieser Woche die Keynote für das iPhone 12 ankündigen, so geht es zumindest aus der Einschätzung von Insider Mark Gurman hervor. Im Rahmen des Events könnte Apple neben dem iPhone 12 auch die Apple Watch 6 vorstellen. Zudem dürfte der Hersteller die Termine für die bevorstehenden iOS und watchOS Updates nennen.

iPhone 12: Apple Keynote könnte diese Woche angekündigt werden

Leaker Jon Prosser hat in den letzten Tagen mehrfach zu verstehen gegeben, dass in dieser Woche etwas in der Apple Welt passieren wird. So spricht er unter anderem von einer Apple Pressemitteilung, die morgen veröffentlicht werden soll. Prosser geht davon aus, dass Apple per Pressemitteilung die Apple Watch 6 und das iPad Air 4 ankündigen könnte.

Nun mischt sich Mark Gurman in die Diskussion ein. Gurman geht nich davon aus, dass Apple in der laufenden Woche neue Hardware präsentieren wird. Er hält es für deutlich wahrscheinlicher, dass Apple den Termin für das nächste Apple Event bekannt geben wird. In Rahmen der Keynote könnte der Hersteller dann die Apple Watch 4 sowie das iPhone 12 (Pro) vorstellen.

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event. — Mark Gurman (@markgurman) September 6, 2020

Für gewöhnlich verschickt Apple Einladungen für eine Keynote rund zwei Wochen vor dem tatsächlichen Event. Sollte der Hersteller in dieser Woche die Keynote ankündigen, so könnte diese in der Woche ab dem 21. September stattfinden. Wir rechnen bei dem Event mit einer Online-Keynote, so wie es bei der WWDC 2020 im Juni der Fall war. Dies hat den Vorteil, dass Pressevertreter nicht nach Cupertino reisen müssen.

In den letzen Jahren hat Apple seine iPhone-Keynote Anfang September veranstaltet. Kurz darauf fand der Verkaufsstart statt. In diesem Jahr wird sich der Verkaufsstart der neuen iPhone-Modelle um wenige Wochen verzögern, so dass wir von Oktober ausgehen. Neben den neuen iPhones stehen für dieses Jahr noch neue Apple Watch Modelle, neue iPads, neue Macs, ein kleinerer HomePod, ein neues AppleTV, AirTags sowie Over-Ear-Kopfhörer auf der Agenda.