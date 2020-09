Obwohl der LG-Support vor kurzem erklärt hatte, dass es keine Pläne mehr gäbe, Apples AirPlay 2 und HomeKit auf 2018er LG-TVs zu unterstützen, hält das Unternehmen nun doch an seinem früheren Versprechen fest. Zudem wurde das angekündigte Update, das die Apple TV App auf ausgewählte TV-Geräte des Modelljahres 2018 bringt, veröffentlicht.

LG hat die Einführung der Apple TV App für ausgewählte 2018er Fernsehgeräte fortgesetzt und gleichzeitig erklärt, dass man AirPlay 2 und HomeKit „noch in diesem Jahr“ unterstützen wird.

Customers worldwide can now enjoy the Apple TV app on LG 2018 OLED and Super UHD TVs, with UHD TV models to follow. LG’s 2018 TVs will add support for Apple AirPlay 2 and HomeKit later this year, and more details will be shared when these features become available

— LG UK (@LGUK) September 7, 2020