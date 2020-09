Seit Tagen brodelt die Gerüchteküche. „Irgendwas“ soll am heutigen Tag in der Apple Welt passieren. Unter anderem war die Rede von der Ankündigung der Apple Watch 6 sowie des iPad Air 4 per Pressemitteilung. Es gab allerdings auch eine Wortmeldung, dass Apple den heutigen Tag nutzen wird, um die iPhone 12 (Pro) Keynote anzukündigen. So langsam aber sicher zeichnet sich ab, dass es vermutlich die Ankündigung des Special Events wird. Auf Twitter wurde nun der zugehörige Hashtag aktiviert.

Apple Event Hashtag startet auf Twitter

Während Leaker Jon Prosser der Meinung ist, dass Apple heute neuen Produkte ankündigt, geht Mark Gurman davon aus, dass Apple die iPhone 12 Keynote ankündigt. Der Hashtag #AppleEvent auf Twitter wurde nun mit einem hellblauen Apple-Logo versehen. Dies befeuert die Spekulationen.

Zieht man den Hashflag-Browser von Jane Manchun Wongs zu Rate, so wurde das Apple-Logo im Laufe des heutigen Tages zum Hashtag hinzugefügt und wird bis Montag, den 28. September, aktiv sein. Stellt sich nur noch die Frage, wann Apple das Event ankündigt. Gegen 17:00 Uhr?