Apple hat soeben die Einladungen für die nächste Keynote verschickt. Diese findet am 15. September statt. Los geht es pünktlich um 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Anders als ursprünglich gedacht, wird es wahrscheinlich keine neuen iPhone-Modelle zu bestaunen gehen. Dafür werden die Apple Watch 6 und das iPad Air 4 im Fokus stehen.

Apple hat vor wenigen Wochen bestätigt, dass die iPhone-Modelle ein paar wenige Wochen später als gewöhnlich auf den Markt kommen werden. Nachdem Apple vorhin die Keynote für den 15. September ankündigte, gingen wir davon aus, dass unter anderem das iPhone 12 (Pro) angekündigt wird.

Mark Gurman ist allerdings zu Ohren gekommen, dass wir auf die Vorstellung der neuen iPhone-Modelle bis Oktober warten müssen. Vielmehr sollen ein neues iPad sowie die Apple Watch 6 im Fokus stehen.

I am told Apple won’t announce the iPhone until October. This is for the iPad and Apple Watch in all likelihood. https://t.co/pw1oVXVoaL

— Mark Gurman (@markgurman) September 8, 2020