Bereits vor ein paar Tagen hatten wir euch auf die bevorstehende Eröffnung von Apple Marina Bay Sands hingewiesen. Nun hat sich der Hersteller aus Cupertino noch einmal offiziell zu Wort gemeldet und bestätigt, dass die „Große Eröffnung“ diesen Donnerstag (10. September 2020) gefeiert wird.

Apple Marina Bay Sands wird diesen Donnerstag eröffnet

Die Tatsache, dass Apple übermorgen seinen neuen Store Apple Marina Bay Sands eröffnen wird, ist sicherlich nicht beeindruckend. Deutlich beeindruckender sind die Fotos, die Apple zum neuen Store in Singapur vorab veröffentlicht hat.

Apple Marina Bay Sands ist der erste Store, der direkt am dem Wasser erbaut wurde. Der Store erscheint als Kugel, die in der schillernden Marina Bay schwebt, und bietet ein neues und faszinierendes Einzelhandelserlebnis an einem der bekanntesten Orte in Singapur.

„Wir könnten nicht aufgeregter sein, den atemberaubenden Apple Marina Bay Sands in Singapur zu eröffnen, und bauen auf unserem Engagement für diesen besonderen Ort auf, der vor mehr als 40 Jahren begann“, sagte Deirdre O’Brien, Senior Vice President Retail + People bei Apple . „Unser leidenschaftliches und talentiertes Team ist bereit, diese Community in unserem neuen Geschäft willkommen zu heißen und die Pflege und Unterstützung zu liefern, die unsere Kunden auf der ganzen Welt lieben.“

Das Apple Marina Bay Sands ist vollständig von Wasser umgeben und bietet einen uneingeschränkten 360-Grad-Panoramablick auf die Stadt und ihre spektakuläre Skyline. Die Kugel ist eine einzigartige Ganzglaskuppelstruktur, die vollständig selbsttragend ist und aus 114 Glasstücken mit nur 10 schmalen vertikalen Pfosten für die strukturelle Verbindung besteht. Apple Marina Bay Sands ist der dritte Store, den Apple in Singapur eröffnet.

Auch ein erstes Video zum neuen Store ist bereits aufgetaucht.