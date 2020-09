Apple hat heute das nächste digitale Event angekündigt. Hierbei wird voraussichtlich die Apple Watch Series 6 und das iPad Air 4 im Fokus stehen. Passend zu der anstehenden Veranstaltung haben wir nun die Wallpaper und eine coole AR-Ansicht für euch.

Apple kündigte heute eine ausschließlich digitale Veranstaltung an, die am Dienstag, den 15. September, stattfinden wird. Los geht es pünktlich um 19:00 Uhr (deutscher Zeit).

Wenn ihr euch die Veranstaltungswebseite von Apple auf einem iPhone anseht, könnt ihr auf das Logo tippen, um den Safari AR-Viewer zu öffnen und die Veränderung des Logos in Echtzeit in der realen Welt zu sehen.

See you in 7 days! #AppleEvent pic.twitter.com/zDXneII5di

— Greg Joswiak (@gregjoz) September 8, 2020