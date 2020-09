Mit dem heutigen Dienstag sind allerhand Hoffnungen verbunden – Hoffnungen auf neue Apple Produkte. In den letzten Wochen gab des zumindest mehrere Gerüchte dazu, dass Apple heute die Apple Watch 6 und das iPad Air 4 vorstellen könnte. Neue Nahrung erhalten die Spekulationen dadurch, dass zahlreiche Apple Watch 5 Modelle vielerorts ausverkauft sind.

Kommt heute die Apple Watch 6?

Wir nähern uns dem Herbst und möglichen Apple Produktvorstellungen. iPhone 12, iPhone 12 Pro, Apple Watch 6, neue iPads, neue Macs und vieles mehr stehen auf der Agenda. Doch welches Produkt macht den Anfang? Im mehreren Apple Online Store sind verschiedene Apple Watch 5 Modelle ausverkauft. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass Apple den Marktstart der Apple Watch Series 6 vorbereitet.

Auf der einen Seite hat Apple verschiedene Apple Watch 5 / Armband-Kombination komplett aus dem Programm genommen und andere Varianten werden auf der Apple Webseite als nicht erhältlich gekennzeichnet. Dies betrifft unter anderem den Apple Online Store in den USA, China und Japan. In anderen Ländern wie z.B. Brasilien wurde die Versanddauer auf zwei Wochen angeboten. Bei uns in Europa (u.a. im deutschen Apple Online Store) scheint noch alles normal zu sein.

Zuletzt wurde mehrfach der heutige Dienstag für neue Apple Produkte ins Gespräch gebracht. Leaker Jon Prosser geht nach wie vor davon aus, dass Apple die Apple Watch 6 und das iPad Air 4 präsentiert. Mark Gurman rechnet eher damit, dass Apple die iPhone 12 Keynote ankündigt.

Die Apple Watch 6 dürfte optisch der Apple Watch 5 ähneln. Allerdings wird Apple dem Gerät neue Sensoren (u.a. Blutsauerstoffmessung, Schlafüberwachung) verpassen. Zudem könnte Apple eine Apple Watch SE als Nachfolger der Apple Watch 3 und somit als neues Einsteigermodell ankündigen. Das iPad Air 4 könnte sich optisch am iPad Pro anlehnen, weiterhin jedoch auf einen Touch ID Sensor setzen.