Stellt Apple heute die Apple Watch 6 sowie das iPad Air 4 vor? Leaker Jon Prosser ist sich nach wie vor sicher, dass Apple den heutigen Dienstag (08. September 2020) für Produktneuheiten nutzt.

Seit wenigen Wochen spricht Leaker Jon Prosser davon, dass Apple den heutigen Tag für Produktvorstellungen nutzt. In erster Linie ist die Rede von der Apple Watch 6 sowie dem iPad Air 4. Zuletzt sprach er davon, dass Apple für heute eine Pressemitteilung vorbereitet und etwas auf der Webseite vorbereitet.

Eine Gegenstimme gibt es von Bloomberg´s Mark Gurman. Dieser bezweifelt, dass Apple heute neue Produkte präsentiert. Er hält es für wahrscheinlicher, dass Apple heute die Einladungen für die iPhone 12 (Pro) Keynote verschickt.

In wenigen Stunden erhalten wir die Antwort. Im Vorfeld kochen die Gerüchte noch einmal hoch. Auf der einen Seite zeigt sich, dass verschiedene Apple Watch 5 Modelle in unterschiedlichen Apple Online Stores ausverkauft sind und auf der anderen Seite legt Prosser noch einmal mit einem Tweet nach.

Okay, guys. Last tweet of the night. 👇

My sources are not budging or changing their mind.

They’re still telling me that Apple Watch and iPad Air are coming tomorrow via press release.

See you all in the morning to find out! 👋🤗

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 8, 2020