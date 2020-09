Update 17:52 Uhr: Wie es scheint, wird Apple am 15.09.2020 keine iPhone-Modelle vorstellen. Apple Watch 6 und iPad Air 4 sollen auf der Agenda stehen. (/Update Ende)

Apple hat soeben die Einladungen für die iPhone 12 Keynote verschickt. Diese findet am 15.09 2020 statt. Es heißt „Join us from Apple Park“. Bei der Veranstaltung handelt es sich um ein Online-Event.

Apple Event am 15.09.2020

Vor wenigen Augenblicken hat Apple das nächste Special Event offiziell bestätigt. In den letzten Tagen wurde bereits darüber spekuliert, wann der Hersteller aus Cupertino zur Keynote lädt. Nun haben wir die Gewissheit und Apple hat die Katze aus dem Sack gelassen. Das Event findet am 15.09 2020 statt. Los geht es um 10:00 Uhr Ortszeit (19:00 Uhr deutscher Zeit).

Was für Neuheiten können wir erwarten? In erster Linie dürfte Apple die Keynote nutzen, um über das neue iPhone 12 (Pro) zu sprechen. Auch wenn Apple bei seiner Einladung das Wort „iPhone 12“ nicht in den Mund nimmt, gehen wir davon aus, dass das Apple Smartphone im Fokus steht. Allgemein wird mit vier Modellen gerechnet, einem 5,4 und 6,1 Zoll iPhone 12 sowie einem 6,1 und 6,7 Zoll iPhone 12 Pro. Alle Modelle werden über 5G und OLED-Display verfügen. Bei den Pro-Modellen wird Apple sehr wahrscheinlich auf ein leistungsfähigeres Kamera-Modell mit LiDAR-Scanner setzen.

Darüberhinaus könnte Apple mit der Apple Watch 6 eine neue Smartwatch präsentieren. Zu dieser gibt es erstaunlich wenige Gerüchte. Unter anderem werden eine Überwachung des Blutsauerstoffgehalts sowie ein Schlaf-Tracking gehandelt. Der Smart-Finder „AirTags“ sowie das iPad Air 4 könnten ebenso im Rahmen der Keynote präsentiert werden. Darüberhinaus wird Apple sehr wahrscheinlich den Termin für die Freigabe von iOS 14, watchOS 7 und Co. bekannt geben. Neue Macs sowie die Freigabe von macOS Big Sur erwarten wir übrigens zu einem späteren Zeitpunkt.

Ein paar Tage müssen wir uns noch bis zum Apple Special Event gedulden. Lange dauert es allerdings nicht mehr, bis die nächste Apple Produktneuheiten angekündigt werden. Wir werden das Event mit einem Live-Ticker begleiten.