o2 nutzt den laufenden Monat, um verschiedene iPhone-Deals aufzulegen. Unter anderem kombiniert der Mobilfunkanbieter das iPhone 11 mit dem o2 Free L. Dieser bietet euch unter anderem eine 60GB LTE-Datenflat.

o2-Deals: iPhone 11 mit o2 Free L mit Rabatt

o2 setzt den Rotstift an und bietet derzeit das iPhone 11 in Kombination mit dem o2 Free L zum Sonderpreis an. Über das iPhone 11 müssen wir vermutlich nicht zu viele Worte verlieren. Das Apple Smartphone verfügt unter anderem über ein 6,1 Zoll Liquid Retina display, Face ID, Dual 12MP Kamera, 4K-Videoaufnahmen und vieles mehr.

In unseren Augen deckt der o2 Free L ein Großteil der Bedürfnisse ab. Der o2 Free L bietet euch eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, eine Datenflat (60GB LTE-Highspeed-Volumen), EU-Flat und kostenlose Festnetzrufnummer.

Mit dem Gutschein APPLE-IP11-SEP spart ihr 24x 15 Euro (360 Euro) auf die Grundgebühr des o2 Free L, so dass ihr monatlich anstatt 54,99 Euro nur 39,99 Euro bezahlt. Für das iPhone 11 zahlt ihr einmalig nur 49 Euro.

Beispielrechnung

Apple iPhone 11 für 49 € Zuzahlung + o2 Free L (60 GB mit 225 Mbit/s) für 39,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 999,75 € (inklusive 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 53,86 € (inkl. 4,86 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1.053,61 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 43,90 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 665,99 € idealo-Preis für‘s Smartphone) => 16,15 € monatlich

Klingt in unseren Augen nach einem heißen Deal. Ihr erhaltet nicht nur ein Top-iPhone, sondern mit dem o2 Free L auch einen attraktiven Tarif.