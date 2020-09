Nachdem Microsofts Marketing-Abteilung gestern einen heißen Ritt durch unzählige Leaks recht gut gemeistert hatte, war es heute für die Xbox-Gruppe etwas entspannter. So konnte das Unternehmen mit etwas Abstand die restlichen Daten zum großen Xbox-Launch 2020 liefern. Die letzten Puzzlestücke waren noch der Preis der Xbox Series X und der Release-Zeitpunkt. Auch hier lag der große Leak richtig und somit wird die Series X für 499 Euro am 10. November an den Start gehen.

Release am 10. November

Den Preis der Xbox Series S, der „kleinen“ Variante der Series X, gab es bereits gestern. Mit 299 Euro legt Microsoft einen starken Kampfpreis vor. Nun gibt es auch den Verkaufspreis der Xbox Series X, der bei den erwarteten 499 Euro liegt. Damit dürfte Microsoft in der Preisregion der PlayStation 5 liegen, dessen offiziellen Verkaufspreis wir auch bald erfahren sollen. Die Vorbestellungen der Xbox Series S und X starten am 22. September. Am 10. November kommen die Konsolen dann auf den Markt.

Hier ist nun endlich der Tweet… Xbox Series X: 499 Euro/Schweizer Franken (UVP)

Xbox Series S: 299 Euro/Schweizer Franken (UVP) Release-Datum: 10. November

Pre-Order startet am 22. September Mehr Infos 👇https://t.co/vfbsLP1kFk#PowerYourDreams pic.twitter.com/6Z8sKJvkTO — Xbox DACH (@XboxDACH) September 9, 2020

Auch bei Sony verdichten sich derzeit die Hinweise auf eine baldige Bekanntgabe der Verkaufsdaten. Eine Veröffentlichung im November 2020 gilt zwar als sehr wahrscheinlich, doch eine offizielle Bestätigung steht weiterhin aus. Bei Sony wird es ebenfalls zwei Next-Gen-Konsolen geben. Einmal die normale Version mit einem Blu-ray-Laufwerk und eine Digital Edition (ohne optisches Laufwerk). Die beiden Varianten bieten im Gegensatz zum Xbox-Ansatz die gleiche Technik, weswegen es schwer für Sony werden wird, der Series S im Verkaufspreis Paroli zu bieten. Während sich die Series X und das PS5-Gespann von der Leistungsfähigkeit an 4K-Gaming orientieren, wird sich die Series S auf 1080p/1440p bei bis zu 120 FPS konzentrieren. Die technischen Daten haben wir euch hier (PS5) und hier (Xbox) zusammengefasst.