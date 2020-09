Ende August hatte Apple angekündigt, dass in den kommenden Monaten drei neue Doku-Serien auf Apple TV+ starten werden. Konkret dreht es sich um „Tiny World“, „Becoming You“ und „Earth at Night in Color“. Tiny World macht den Anfang. Soeben hat Apple den offiziellen Trailer veröffentlicht und noch einmal den Starttermin für die Doku-Serie bestätigt.

Apple TV+: offizieller Trailer zu „Tiny World“ verfügbar

Bei Tiny World handelt es sich um eine 12-teiligen Dokumentations-Serie, produziert und erzählt von Paul Rudd, die am 02. Oktober auf Apple TV+ startet.

Tiny World bietet dem Betrachter eine einzigartige Perspektive in die natürliche Welt und beleuchtet den Einfallsreichtum und die Widerstandsfähigkeit einiger der kleinsten Kreaturen des Planeten. Mit über 200 gefilmten Arten kombiniert jede Episode atemberaubende Kinematografie mit dynamischem Geschichten, die die Welt mit den Augen der kleinsten Tiere zeigen und die außergewöhnlichen Dinge erleben, die sie tun, um zu überleben.

Fast ein Jahrzehnt Dreharbeiten in Ökosystemen auf der ganzen Welt – von der afrikanischen Savanne bis zum Garten im Hinterhof – enthüllt die Serie nie zuvor gesehene Momente, die von der neuesten bahnbrechenden Videotechnologie eingefangen wurden. Zum Start werden die ersten sechs Episoden auf Apple TV+ verfügbar sein. Die restlichen sechs Episoden werden 2021 erscheinen.

Apple TV+ ist über die Apple TV App auf iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac sowie ausgewählten Samsung und LG Smart TVs, Roku und Amazon Fire TV-Geräten und auf tv.apple.com für 4,99 Euro pro Monat mit einem siebentägigen kostenlosen Probeabo verfügbar. Die Apple TV App wird im Laufe des Jahres auf Sony und VIZIO Smart TVs verfügbar sein. Kunden, die ein neues iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch oder Mac kaufen, können Apple TV+ ein Jahr lang kostenlos genießen. Das Angebot gilt für 3 Monate nach der Aktivierung eines qualifizierten Geräts.