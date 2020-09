Nach Apples Retourkutsche gegen Epic, in der das Unternehmen aus Cupertino von dem Fortnite-Macher einen Schadensersatz fordert, beschwert sich nun Tim Sweeney über Apples Verhalten. So ist der Epic Games CEO der Meinung, dass Apple die Gründungsprinzipien der Technologiebranche aus den Augen verloren hätte.

Tim Sweeney reagiert auf die Gegenklage von Apple

Epic Games und Apple befinden sich bekanntlich in einer recht hitzigen Auseinandersetzung. Epic Games hatte in Fortnite eine direkte Bezahlmöglichkeit implementiert, um die 30 Prozent Abgabe an Apple zu umgehen. Dies verstößt allerdings gegen die App Store Richtlinien. Daraufhin entfernte Apple Fortnite aus dem App Store und Epic Games klagte.

Der Streit zwischen den Unternehmen dauert nun schon ein paar Wochen an und es gibt keine Anzeichen, dass sich die Situation entspannt. Im Gegenteil: Erst gestern sorgte eine Gegenklage von Apple für einen erhöhten Puls bei Epic Games CEO Tim Sweeney. Dieser erklärt nun auf Twitter, dass Apple die „Gründungsprinzipien der Technologiebranche aus den Augen verloren“ hätte. Das habe man auch in den „Nineteen Eighty-Fortnite“ Clip zeigen wollen, der Apple als „allmächtige Firma“ darstellt. Geht es nach Sweeney, haben wir es hier mit einem Unternehmen zu tun, das „die Bedingungen für den Zugang der Nutzer zu ihren Geräten diktiere“. Diese Position würde ausgenutzt, „um Kontrolle auszuüben und Geld abzugreifen“. Epic Games würde es übrigens im Streit nicht um das Geld gehen, wie Sweeney beteuert.

Presumably they’re just posturing for the court, but if Apple truly believes the fight over the App Store’s distribution and payment monopoly is a „basic disagreement over money,“ then they’ve lost all sight of the tech industry’s founding principles.https://t.co/349RHLqKYa — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 9, 2020

And it’s exactly what Nineteen Eighty-Fortnite is about. A new all-powerful corporation dictating the terms of users‘ access to their devices, forcing their way in as an intermediary between creators and users, and using that position to exert control and extract money. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 9, 2020

The rights of users and creators are the FOUNDATION of this dispute. Money is several layers removed, as the medium of exchange between users who choose to buy digital items, and the creators who made them. Epic isn’t even seeking monetary damages. We are fighting for change! — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 9, 2020

Der Entwickler-Account von Epic Games wurde inzwischen gekündigt. Der Entwickler hat eine einstweilige Verfügung beantragt, mit der man Fortnite wieder in den App Store bringen will. Gleichzeitig hat sich Epic Games geweigert, die direkte Zahlungsoption zu entfernen, die einen direkten Verstoß gegen die Richtlinien von Apples App Store darstellt. Die Anhörung zur einstweiligen Verfügung wird Ende dieses Monats stattfinden.