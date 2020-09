Im Juli dieses Jahres gab es erstmals einen Ausblick auf die kommende EufyCam 2 Pro. Der Verkaufsstart war zunächst für die USA geplant und sollte zu einem späteren Zeitpunkt in Deutschland erfolgt. Ab sofort bietet das Anker-Tochterunternehmen Eufy die EufyCam 2 Pro auch Bein uns in Deutschland an.

EufyCam 2 Pro ist da

In den letzten Wochen und Monaten ist die Familie der Eufy-Kameras stetig angewachsen, so dass der Hersteller mittlerweile auf ein beachtliches Portfolio blickt. Wir haben unter anderem EufyCam 2 und EufyCam 2C (hier unser Test) im Einsatz und sind nach wie vor begeistert.

Die im Juli diese Jahres vorgestellte EufyCam 2 Pro lässt sich ab sofort bei uns in Deutschland bestellen. EufyCam 2 Pro gibt es als einzelne Kamera zum Preis von 179,99 Euro. Das Bundle (2 Kameras und HomeBase 2) kostet 399,99 Dollar.

Bei der EufyCam 2 Pro handelt es sich um eine neue Sicherheitskamera, die HomeKit unterstützt (Amazon Alexa und Google Assistant ebenso) und eine 2K Auflösung bietet. Im Vergleich zur bisherigen EufyCam 2 bietet die EufyCam 2 Pro eine deutlich bessere Bildqualität. Gleichzeitig übernimmt die Kamera verschiedene Funktionen der Eufycam 2, einschließlich der 365-Tage-Akkulaufzeit, der verbesserten Software zur Erkennung von Menschen auf dem Gerät und der benutzerfreundlichen Oberfläche, die die eufy Security-App bietet.

Übersicht

2K Auflösung

Intelligente Bildverbesserung

Nachtsicht (hochempfindlicher Sensor)

Bewegungserkennung

Aktivitätszonen

Zwei-Wege-Audio

16 GB eMMC lokaler Speicher

Verschlüsselung auf militärischem Niveau

IP67 Wetterfest

Anti-Diebstahl-Alarm

Unterstützt den Google Assistant/Alexa/HomeKit

Human Detection

Keine Verträge oder monatliche Gebühren

Wie bereits erwähnt, haben die die EufyCam 2 bereits seit einiger Zeit bei uns im Einsatz. Mit der EufyCam 2 Pro legt der Hersteller noch einmal eine Schippe drauf. Ab sofort lässt sich die neue HomeKit-Kamera mit 2K-Auflösung bestellen.

