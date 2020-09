iOS 14 Public Beta 8 steht als Download bereit. Nachdem Apple am gestrigen Abend die Beta 8 zu iOS 14 (und iPadOS 14) veröffentlicht hatte, folgte in der Nacht zu heute die achte öffentliche Beta für freiwillige Tester im Rahmen des Apple Beta-Programms.

Public Beta 8: iOS 14

Ab sofort haben Teilnehmer am Apple Beta Programm die Möglichkeit, sich die iOS 14 Beta 8 herunterzuladen und zu installieren. Solltet ihr allerdings große Neuerungen von der Public Beta 7 zur Public Beta 8 erwartet haben so müssen wir euch enttäuschen. Die iOS 18 befindet sich mittlerweile im fortgeschrittenen Beta-Stadium und die Schritte werden kleiner und kleiner. Neue Funktionen sucht man vergebens. Stattdessen arbeitet Apple unter der Haube, beseitigt Fehler und nimmt den letzten Feinschliff vor.

iOS 14 bietet unter anderem einen überarbeiteten Home-Bildschirms mit neu gestalteten Widgets, App Library, App Clips, leistungsstarke Aktualisierungen für Nachrichten, Verbesserungen für Safari und Maps, eine neue Translate-App, Siri-Optimierungen, CarKey und vieles mehr.

Für die kommende Woche hat Apple zur Keynote geladen. Auch wenn in erster Linie die Apple Watch im Fokus stehen dürfte, rechnen wir damit, dass sich Apple zum Freigabedatum von iOS 14, iPadOS 14 und watchOS 7 äußert. Wir können uns gut vorstellen, dass die Golden Master zu iOS 14 und Co. am 15. September 2020 veröffentlicht wird. Rund eine Woche später könnte dann die jeweils finale Version freigegeben werden.

An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass ihr eine Beta bzw. Public Beta nicht auf einem produktiven Geräten, sondern auf einem Zweitgerät installieren solltet.