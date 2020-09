iPhone 12 reservieren. Dies ist ab sofort im übertragenen Sinne bei der Deutschen Telekom möglich. Rund 13 Monate ist es her, dass das Bonner Unternehmen im vergangenen Jahr den Reservierung-Service für das iPhone 11 (Pro) gestartet hat. Ab sofort könnt ihr die 2020er Modelle bei der Telekom reservieren.

iPhone 12 vorbestellen: Telekom startet Reservierung-Service 2020

Es dürfte niemanden überraschen, dass sich die Deutsche Telekom auf den bevorstehenden Verkaufsstart des iPhone 12 vorbereitet. In diesem Jahr startet der Reservierungs-Service rund einen Monat später als in den letzten Jahren. Dies passt zu Apples Aussage, dass die neuen iPhone-Modelle wenige Wochen Später als gewöhnlich erscheinen werden.

Wie bereits erwähnt, hatte die Telekom auch die letzten Jahre genutzt um regelmäßig im Herbst ihren Reservierung-Service für neue Smartphones ins Leben zu rufen. Das Ganze war in den letzten Jahren auch als „Premieren-Ticket“ bekannt.

Am heutigen Tag ist der Reservierung-Service 2020 der Telekom für neue Smartphones gestartet. Auf der zugehörigen Webseite heißt es allgemein

Sobald Hersteller wie z. B. Apple, HUAWEI oder Samsung Ihre neuesten Smartphones vorstellen, laden wir Sie aktiv ein, Ihr Ticket einzulösen. Sie profitieren damit automatisch von einer bevorzugten Belieferung.

Zwar werden auf der Webseite der Telekom neben Apple auch noch andere Hersteller wie Samsung oder Huawei genannt, aber seien wir doch mal ehrlich, der Service wurde im Hinblick auf die neuen 2012er iPhone-Modelle ins Leben gerufen.

Falls ihr den Reservierung-Service der Telekom in Anspruch nehmt, so verpflichtet euch das nicht zwangsläufig auch zum Kauf. Bis zur tatsächlichen Buchung ist der Service unverbindlich. Durch die Registrierung beim Reservierung-Service merkt ihr euch für eine bevorzugte Belieferung von anstehenden Smartphone-Neuheiten vor. Zusätzlich profitieren registrierte Kunde von einem exklusiven Vorteil auf Zubehör. In Kürze dürften auch Vodafone und o2 ihre Reservierung-Optionen für das iPhone 12 freischalten.