Samsung wird Berichten zufolge auf Anfrage von Apple bald faltbare Display-Muster für ein zukünftiges iPhone zur Verfügung stellen, so der Leaker „Ice Universe“, der heute die Information über Weibo weitergegeben hat.

Apple entwickelt angeblich ein faltbares iPhone

Das Gerücht, dass Apple an einem faltbaren iPhone arbeitet, geistert schon länger durch die Branche. Noch bevor Samsung sein Galaxy Fold angekündigt hatte, gab es mehrere Hinweise auf die Entwicklung eines faltbaren iPhone. In letzter Zeit wurde es jedoch etwas ruhiger rund um das Thema. Nun meldet sich ein Insider zu Wort und bringt neuen Schwung in die Gerüchteküche.

Wie „Ice Universe“ erklärt, erwartet Apple eine Lieferung von faltbaren Displays von Samsung. Die Displays sind laut den vorliegenden Informationen für einen Prototyp-Einsatz gedacht, welcher schon bald erfolgen soll. Das würde bedeuten, dass Apple derzeit aktiv an einem iPhone arbeitet, dass auf ein faltbares Display setzt.

In den letzten Jahren haben wir bereits des Öfteren Patentanmeldungen von Apple gesehen, die sich der neuen Klapp-Handy-Generation widmen (z.B. hier und hier). Nachdem Samsung unfreiwillig bewiesen hatte, dass richtig falten gelernt sein will, verlor das Projekt jedoch an Aufmerksamkeit. Die Technologie hat sich mittlerweile jedoch weiterentwickelt und könnte schon bald Apples Qualitätsanspruch entsprechen.

Zuletzt erklärte Vollzeit-Leaker Jon Prosser, dass Apple an einem Gerät mit faltbaren Displays arbeitet. Wann wir mit dem ersten „Klapp-iPhone“ rechnen können, hat er jedoch nicht preisgegeben, weil er laut eigenen Aussagen seine Quellen schützen will. Auch wenn Prosser in der Vergangenheit mit seinen Leaks nicht immer ins Schwarze getroffen hat, so gab es mehrere Hinweise auf eine entsprechende Entwicklung bei Apple. Die jüngste Bestellung zeigt nun, dass das Projekt voranschreitet.