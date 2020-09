Am heutigen Abend macht Apple auf verschiedene Neuerungen im App Store aufmerksam. Unter anderem ermöglicht es der Hersteller aus Cupertino zukünftig, dass Entwickler Spiele-Abos im App Store anbieten können. Dies ist allerdings nicht die einzige Neuerung für App Store Entwickler.

In einer Mail an Entwickler informiert Apple über Änderungen bei den App Store Richtlinien, die Entwickler neue Möglichkeiten bieten. Unter anderem geht es dabei um Spiele-Abos sowie App-Clips.

Zukünftig sind Streaming-Spiele-Dienste, wie z.B. Microsoft xCloud, im App Store möglich. Allerdings müssen alle Spiele, die in dem Spiele-Abo-Dienst enthalten sind, direkt aus dem App Store heruntergeladen werden können. Anders ausgedrückt, müssen alle angeboten Spiele durch Apple überprüft werden.

Nachdem sich Apple in den letzten Wochen und Monaten vehement gegen Spiele-Abo-Dienste im App Store zur Wehr gesetzt hatte, geht der iPhone-Hersteller nun auf seine Entwickler zu und unterbreitet ein Friedensangebot. Seitens Apple heißt es

Streaming-Spiele sind zulässig, solange sie allen Richtlinien entsprechen. Beispielsweise muss jedes Spiel-Update zur Überprüfung eingereicht werden, Entwickler müssen geeignete Metadaten für die Suche bereitstellen, Spiele müssen den In-App-Kauf verwenden, um Features oder Funktionen usw. freizuschalten. Natürlich gibt es immer offene Internet- und Webbrowser-Apps, um alle Benutzer außerhalb des „App Store“ zu erreichen.

Jedes Streaming-Spiel muss als einzelne App an den „App Store“ gesendet werden, damit es eine „App Store“ -Produktseite hat, in Diagrammen und in der Suche angezeigt wird, Benutzerbewertungen enthält, mit Screen Time verwaltet werden kann und andere Kindersicherungs-Maßnahmen genutzt werden können.