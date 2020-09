Epic und Apple sind nun schon seit einigen Wochen im Streit. Nachdem Epic gegen die Richtlinien verstoßen hatte, schmiss Apple Fortnite aus dem App Store. Epic legte Klage ein und versucht per einstweiliger Verfügung Apple dazu zu zwingen, dass Fortnite zurück in den App Store darf. Apple löschte das Epic Entwickler-Konto und holte zum Gegenschlag aus. Gleichzeitig hieß es, dass Apple den Support für „Sign in with Apple“ für Epic Games Konten einstellen wird. Nun werdet sich das Blatt im Bezug auf „Anmelden mit Apple“ wieder.

Vor wenigen Tagen gab Epic zu veretehen, dass Apple den Support für „Anmelden mit Apple“ zum 11. September 2020 einstellen wird. Gleichzeitig forderte man seine Spieler auf, sicherzustellen, dass E-Mail-Adresse und Passwort aktuell sind.

Nun meldet sich Epic Games noch einmal per Twitter mit einem Update zu Wort. Es heißt, dass Apple den Support für „Sign in with Apple“ für Epic Games Konten auf unbestimmte Zeit verlängert. Nichtsdestotrotz bittet Epic seine Spieler umgehend E-Mail-Adresse und Passwort des Epic Games-Kontos zu aktualisieren.

UPDATE: Apple previously stated they would terminate “Sign In with Apple” support for Epic Games accounts after Sept 11, 2020, but today provided an indefinite extension. We still recommend you prepare your accounts now for “Sign In with Apple” removal. https://t.co/hUDCKcajGo

— Epic Games Store (@EpicGames) September 10, 2020