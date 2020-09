Gerüchten zufolge arbeitet Apple an einer günstigen Version der Apple Watch. Ähnlich wie das iPhone SE könnte sie auf einem Vorgänger-Modell beruhen. Nun meldet sich Vollzeit-Leaker Jon Prosser zu Wort und gibt neue Details zu der mutmaßlich günstigen Alternative.

Neue Apple Watch Modelle

Jon Prosser lag zwar zuletzt bezüglich des Verkaufsstarts der Apple Watch 6 und iPad Air 4 falsch, das hält ihn jedoch nicht davon ab, vor der nahenden Apple-Veranstaltung weitere Details bekannt zu geben. Laut Prosser wird es zwei Modelle der Apple Watch geben – eine preiswerte Apple Watch und eine „Apple Watch Pro“. Das passt zu den aktuellen Gerüchten, die für das kommende Apple Watch Lineup einen Nachfolger für die Series 5 und einen Ersatz für die Series 3 vorsehen.

Nun holt Jon Prosser nochmals aus und lässt tief in seinen Notiz-Block blicken. So gibt er an, dass wir es bei der günstigen Apple Watch („Apple Watch SE“) mit einem Series 4 Design zu tun haben. Auf die EKG-Funktion müssen wir laut Prosser jedoch verzichten. Die Chancen für ein Always-On Display sind ebenfalls schlecht. Hier die Daten:

Apple Watch “SE?” (more affordable Apple Watch.) Codename: N140S

GPS 40mm

Codename: N140B

Cellular 40mm Codename: N142S

GPS 42mm

Codename: N142B

Cellular 42mm – Series 4 design

– No always-on display

– No ECG

– M9 chip Coming at the September 15th “Time Flies” Event. — Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020

In einem weiteren Tweet beschreibt Prosser die interne Benennung der Geräte als „Apple Watch“ und „Apple Watch Pro“, die möglicherweise Platzhalter und keine endgültigen Marketingnamen sind. Zudem korrigiert er sich, dass es sich bei dem 42 mm Modell um ein 44 mm Modell handelt.

Correction: 44mm* Not 42mm — Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020

Für die Apple Watch 6 wird allgemein ein neuer S6-Prozessor für eine verbesserte Leistung erwartet. Zudem soll die Series 6 erweiterte Gesundheitsfunktionen wie die Überwachung des Blutsauerstoffs sowie schnellere Wi-Fi- und Mobilfunkgeschwindigkeiten bieten.