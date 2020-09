Über die Tatsache, dass Apple mit einer finanziellen Spende die Waldbrandbekämpfung in Kalifornien unterstützt, haben wir euch bereits im letzten Monat informiert. Nun hat Apple CEO Tim Cook bestätigt, dass sein Unternehmen weiteres Geld zur Verfügung stellen wird.

Seit mehreren Woche wüten Waldbrände in Kalifornien. Diese wurden durch ein Gewitter in Nordkalifornien ausgelöst, darunter mehrere Großbrände im Bereich Santa Clara County, Santa Cruz County, Napa County und Sonoma County. Die Brände haben bereits für eine enorme Verwüstung gesorgt.

Die ursprünglichen durch Blitze verursachten Brände waren schnell eingedämmt. Allerdings sorgte eine enorme Hitze und das trockene Wetter dafür, dass andere Brände ausgelöst wurden.

Apple is making additional donations to firefighting and recovery across the West Coast. Our hearts are with those that have lost so much. The fires are an urgent reminder that we must act together to protect the planet we all share.

— Tim Cook (@tim_cook) September 11, 2020