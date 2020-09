In wenigen Tagen ist es soweit. Apple lädt am kommenden Dienstag zur Keynote. Das Apple September-Event startet um 19:00 Uhr. Neue iPhones werden wir wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen, dafür gibt es in Kürze jedoch andere neue Apple Produkte zu bestaunen.

Leaker Jon Prosser, der in den letzten Wochen und Monaten mehrfach seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen, jedoch nicht immer voll ins Schwarze getroffen hat, meldet sich wenige Tage vor der Apple September Keynote am 15.09.2020 noch einmal zu Wort und äußert sich dazu, welche Produktneuheiten Apple In Kürze ankündigen wird. Die Kurzversion lautet: neue iPads und neue Apple Watch Modelle.

Prosser vermeldet per Twitter, dass seinen Informationen zufolge im Rahmen des „Time flies“-Events (zu deutsch: „Die Zeit läuft.“) die Apple Watch 6, die Apple Watch SE (bzw. Apple Watch Pro und Apple Watch), sowie das iPad Air 4 und das iPad 8 vorgestellt werden. Neue iPhones oder die AirPods Studio werden kommenden Dienstag nicht präsentiert.

For the “Time Flies” event on the 15th, what I’ve been told is coming for sure is:

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

(or Apple Watch & Watch Pro)

iPad Air 4

iPad 8

I’m sure there might be more, but that’s the main focus of the event.

No iPhone or AirPods Studio

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020