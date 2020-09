Ab diesem Wochenende rollt der Ball wieder. Die 1. Runde des DFB-Pokals liegt an und die ersten Spiele fanden bereits am gestrigen Abend statt. Am heutigen Samstag geht es mit zahlreichen Partien weiter. Ihr habt die Möglichkeit, mit dem Sky Ticket die Spiele des DFB-Pokals im Live-Stream. Mit dem Sky Ticket Supersport Jahr spart ihr 120 Euro.

Bundesliga, DFB-Pokal, Formel 1und Co. im Live Stream

Mit dem Sky Ticket Sport könnt ihr flexibel Sportereignisse im Live-Stream verfolgen. Aktuell bietet Sky drei verschiedene Sky Sport-Tickets an. Ihr wählt zwischen dem „Supersport Monat“, „Supersport Jahr“ und dem „Sport Monat“. In den Supersport-Tickets sind sämtliche Sky-Sportereignisse inbegriffen.

Das Supersport Monats-Ticket kostet 29,99 Euro. Entscheidet ihr euch für das Supersport Jahres-Ticket, so zahlt ihr während der Mindestvertragslaufzeit nur 19,99 Euro. Ihr spart somit 120 Euro. Ab dem 13. Monat beträgt der Preis für das Supersport Monatsticket € 29,99 pro Monat. Das Abonnement kann allerdings zum Ende der Mindestvertragslaufzeit, danach monatlich gekündigt werden.







Kurzum: An diesem Wochenende starten wichtige Sport-Events. Die Premier League und die ersten DFB-Pokal-Spiele. Kommendes Wochenende geht es dann mit der Fußball-Bundesliga weiter. Darüberhinaus könnt ihr euch auf viele weitere Wettbewerbe (u.a. Champions League, Formel 1, ATP Tour, PGA Tour und vieles mehr) freuen. Mit dem Sky Supersport-Jahresticket seid ihr bestens gerüstet.