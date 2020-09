Wir nähern uns der Präsentation der neuen iPhone-Modelle. Allerdings werden diese nicht im Rahmen des Apple September-Events erwartet. Bei diesem dreht es sich eher um die Apple Watch 6, Apple Watch SE sowie das iPad Air 4. Nichtsdestotrotz tauchen im Vorfeld bereits Komponenten zum iPhone 12 (Pro) auf. Nachdem wir bereits das Display und das Logic Board zu Gesicht bekommen haben, sehen wir nun das Gehäuse des 6,1 Zoll iPhone 12 Pro.

YouTuber EverythingApplePro hat ein neues Video veröffentlicht und zeigt ein Gehäuse, welches zum 6,1 Zoll iPhone 12 Pro gehören soll. Sollte das Gehäuse tatsächlich echt sein (für uns sieht es danach aus) verfügt das 6,1 Zoll iPhone 12 Pro über einen LiDAR-Scanner. Zuletzt gab es Gerüchte, dass nur eins der beiden Pro-Modelle über einen LiDAR-Scanner verfügen könnte. Mittlerweile gehen wir davon aus, dass beide Pro-Modelle mit einem LiDAR-Scanner ausgerüstet werden.

Derzeit setzt Apple bei den aktuellen iPad Pro Modellen (hier unser iPad Pro Test) auf einen LiDAR-Scanner. Der LiDAR Scanner misst den Abstand zu Objekten in der Umgebung in einer Entfernung von bis zu fünf Metern, funktioniert sowohl in Innenräumen als auch im Freien und arbeitet auf der Photonenebene mit Geschwindigkeiten im Nanosekunden-Bereich. Die neuen Depth Frameworks in iPadOS kombinieren die vom LiDAR Scanner gemessenen Tiefenpunkte mit den Daten von beiden Kameras und Bewegungssensoren und werden auf dem A12Z Bionic durch Computervision-Algorithmen für ein tiefgehenderes Verständnis einer Szene erweitert. Die enge Verzahnung dieser Elemente ermöglicht eine ganz neue Klasse von AR-Erlebnissen auf dem iPad Pro.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can’t come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) September 11, 2020